De politie heeft een 45-jarige vrachtwagenchauffeur aangehouden in verband met een dodelijk ongeval met zijn truck op de Waalhavenweg in Rotterdam. Daardoor kwam een motoragent van 47 jaar woensdagmorgen om het leven. De trucker was na het ongeval doorgereden. De verdachte komt uit het dorp Melissant (Zuid-Holland), meldt de politie. Hij zit vast en wordt verhoord. Vrijdag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.