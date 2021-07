In de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam waar Peter R. de Vries werd neergeschoten worden woensdagochtend bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken. De bloemen en kaarsjes zijn, naast de aanwezige cameraploegen en journalisten, het enige dat woensdagochtend in de straat herinnert aan de aanslag op het leven van de misdaadverslaggever en mediapersoonlijkheid.