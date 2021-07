Kamer bespreekt na maanden toeslagenrapport waar kabinet door viel

Bijna een half jaar na het opstappen van het kabinet buigt de Tweede Kamer zich pas officieel over het toeslagenrapport dat het kabinet ten val bracht. De Kamer praat met demissionair premier Mark Rutte, minister van Financiën Wopke Hoekstra en zijn staatssecretaris Alexandra van Huffelen over de vernietigende conclusies van de commissie-Van Dam. Een daarvan was dat de gedupeerden in de toeslagenaffaire „ongekend onrecht” is aangedaan.