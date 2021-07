Lokaal is er zondag veel neerslag gevallen, zoals in Hengelo waar volgens Weeronline 62 millimeter regen werd gemeten. De meldkamer van de brandweer in de Overijsselse plaats kreeg dan ook veel telefoontjes over wateroverlast, zoals ondergelopen kelders, schuren en woningen. In een groot deel van Nederland gold zondag code geel, maar rond 19.45 uur kleurde heel het land weer groen omdat de buien noordwaarts waren weggetrokken.