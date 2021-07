In rapportages over kankergevallen in de regio Kennemerland heeft de GGD weliswaar bekeken of het aantal is toegenomen, maar niet gekeken naar de mogelijke oorzaak ervan. Dat is de reden dat eventuele veroorzakers niet „specifiek bij naam” genoemd worden. Dat laat de GGD Kennemerland zaterdagavond weten in reactie op een publicatie van het Noordhollands Dagblad.