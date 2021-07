Een grote groep mensen koopt online pijnstillers en andere geneesmiddelen waarvoor geen doktersrecept nodig is, maar daar kleven ook risico’s aan. Webwinkels voor zelfzorgmiddelen geven niet altijd deskundig advies over die medicijnen, waarschuwt het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Klanten van webshops overschatten juist vaak de eigen kennis over veilig gebruik van de middelen.