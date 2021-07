Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) die in een kleinschalige woonvorm leven, kunnen dat voortaan behouden als daar zorg wordt geleverd via een zorgkantoor. Het kabinet heeft vrijdag besloten de regeling voor langdurige zorg (Blt) daartoe te wijzigen. Nu raken betrokkenen in zo’n situatie hun pgb nog kwijt.