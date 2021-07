Er is bewust voor gekozen om gevaccineerden meteen toe te laten tot evenementen en het nachtleven en niet pas twee weken na de (enige of tweede) prik, als de vaccins optimale bescherming bieden. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zegt vrijdag dat „een verstandige afweging is gemaakt tussen het gezondheidsrisico en wat praktisch doenlijk is”.