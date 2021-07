De rechtbank in Rotterdam doet vrijdag uitspraak in de zaak rond de uitlevering van de 57-jarige Canadese drugstycoon Tse Chi Lop aan Australië. De man die ook wel de ‘El Chapo van Azië’ wordt genoemd en volgens Australische media een van de meest gezochte drugstycoons ter wereld is, werd op Schiphol gearresteerd in verband met drugssmokkel. Hij probeert uitzetting naar Australië te voorkomen.