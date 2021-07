Bij het Groningse dorp Wirdum heeft zich donderdagmiddag een aardbeving voorgedaan. De schok had een kracht van 2,2 en was op een diepte van 3 kilometer, meldt het KNMI. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) twitterde dat bewoners spraken van een „flinke knal” of een „ontploffing”.