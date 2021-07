De Tweede Kamer wil de misdaden van terreurgroep islamitische Staat (IS) tegen de Yezidi’s in Irak en andere etnische of religieuze minderheden erkennen als genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Een motie van CDA-Kamerlid Anne Kuik hierover kan op een ruime meerderheid steunen. De stemming is dinsdag.