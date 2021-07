VPRO stelt eigen onderzoek in na omstreden Kaag-documentaire

De VPRO stelt een eigen onderzoek in „naar de werkwijze en interne procedures bij het ontwikkelen en produceren van documentaires”. Dat laat de omroep weten in een verklaring. Dinsdag werd bekend dat D66 zich toch heeft bemoeid met de inhoud van een televisiedocumentaire over minister en partijleider Sigrid Kaag, terwijl het kabinet dat eerder ontkende. De ombudsman van de NPO startte direct een onderzoek naar de totstandkoming van de documentaire.