De twee politieagenten die in november vorig jaar betrokken waren bij een dodelijk schietincident in Den Haag hebben uit noodweer gehandeld. Dat is de uitkomst van een onderzoek door de Rijksrecherche, meldt het Openbaar Ministerie. Bij het schietincident kwam een 36-jarige Hagenaar om het leven. De agenten worden niet vervolgd voor zijn dood.