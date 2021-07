Boerenactiegroepen plannen weer protestacties

Boerenactiegroepen zijn van plan om volgende week woensdag weer te gaan demonstreren. Zowel op het Malieveld in Den Haag als regionaal worden boerenprotesten gepland. De actiegroepen zijn nog steeds boos over het stikstofbeleid van het kabinet, dat de stikstofuitstoot van de landbouw de komende jaren fors wil verminderen. Ook een plan van stikstofexperts, die het ministerie van Landbouw onder meer adviseren vooral boeren uit te kopen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden, krijgt veel kritiek uit de sector.