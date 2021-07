Xi waarschuwt buitenland bij viering eeuwfeest communisten

De Chinese president Xi Jinping heeft bij het honderdjarige jubileum van zijn Communistische Partij benadrukt dat zijn land zich niet meer laat vernederen of onderdrukken door buitenlandse mogendheden. „Iedereen die dat probeert, plaatst zichzelf op ramkoers met de grote muur van staal die is gecreëerd door 1,4 miljard Chinezen”, verklaarde de 68-jarige leider tijdens een speech van een uur op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking.