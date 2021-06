Medewerkers van slachthuis Gosschalk in Epe (Gelderland) schoppen en slaan varkens en geven stroomstoten aan varkens en koeien, meldt Varkens in Nood op basis van foto- en videobeelden. Het slachthuis is maandagochtend door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder verscherpt toezicht gesteld.