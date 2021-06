De drukte in de winkelstraat neemt almaar toe, zeker nu de overheid vrijwel alle coronamaatregelen heeft geschrapt. Marktonderzoeker RMC, dat de drukte in winkelgebieden bijhoudt, zag de stroom van winkelend publiek vorige week bijna een kwart hoger uitkomen dan in dezelfde week een jaar eerder. In vergelijking met voor de crisis is er wel nog altijd veel minder winkelend publiek.