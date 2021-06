Een politieman in burger is in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer geworden van een steekpartij in het Limburgse dorp Bingelrade. De man is volgens de politie met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel. Er is een verdachte, een 20-jarige man uit Brunssum, aangehouden. Agenten zochten onder meer met honden vergeefs naar een tweede verdachte. Naar hem wordt nog uitgekeken.