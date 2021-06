De Piet Heintunnel aan de oostkant van Amsterdam gaat met ingang van vrijdag vijftien maanden dicht voor onderhoud. De tunnel is een belangrijke schakel tussen het centrum van Amsterdam en Zeeburgereiland, IJburg en de ringweg A10 (afrit S114). De gemeente waarschuwt voor flink wat overlast in de hele stad en - vooral in de spits - extra reistijd.