Huisartsen vrezen veel vragen voor vaccinatiebewijzen

Huisartsen krijgen in de komende week waarschijnlijk veel vragen van mensen die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, maar die daarvan nog geen bewijs in de nieuwe CoronaCheck-app zien staan. Dat verwacht de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Maar huisartsen kunnen nu nog niets voor mensen betekenen, want het systeem waarmee zij een bewijs kunnen regelen komt pas volgende week beschikbaar. „Het is de overheid die dit heeft bedacht en de overheid die het bouwt. De huisarts heeft geen invloed op wanneer het er is en kan nu nog niets voor mensen betekenen. Ga dus niet de huisarts bellen”, stelt de LHV.