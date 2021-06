De verkoop van alcohol in winkels en cafetaria’s op de Amsterdamse Wallen is vanaf komend weekend opnieuw verboden in de late avonduren. De maatregel geldt vanaf 22.00 uur van donderdag tot en met zondag. Ook mogen tussen 16.00 en 22.00 uur geen gekoelde alcoholisch dranken worden verkocht in dit deel van de binnenstad, maakte burgemeester Femke Halsema bekend. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een boete van 1200 euro.