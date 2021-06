Een miljoen mensen kunnen donderdag vaccinatiebewijs in app laden

Coronaminister Hugo de Jonge heeft donderdag de update van de CoronaCheck-app symbolisch gelanceerd op het ministerie van Volksgezondheid. Wie is gevaccineerd, kan met de update van de app een vaccinatiebewijs inladen. „Het startpunt van een mooie zomer”, stelde De Jonge tevreden vast. Donderdag kunnen ruim een miljoen mensen hun vaccinatiebewijs in de app laden. Dat aantal is beperkt, zodat de servers niet overbelast raken.