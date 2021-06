Jongeren betogen in Den Haag voor actie tegen klimaatverandering

Jongeren gaan donderdag in Den Haag demonstreren voor meer actie tegen klimaatverandering. Ze mogen dat voor het eerst in lange tijd weer doen in de vorm van een mars door de stad. De gemeente Den Haag heeft daarvoor toestemming gegeven. Om het risico op coronabesmettingen te beperken, waren de afgelopen maanden in de stad alleen betogingen toegestaan waarbij de deelnemers op een vaste plaats bleven. Omdat de coronasituatie flink is verbeterd, wordt die regel losgelaten, tot vreugde van de organisaties achter het protest.