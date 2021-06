Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht zegt ingrijpende maatregelen te moeten nemen als de inwoners van de stad hun rommel in de parken niet opruimen. In een boodschap op Instagram zegt Dijksma dat er drie keer per dag vuil in de parken wordt opgehaald, maar dat ondanks alle inspanningen er al avonden en nachten sprake is van aanhoudende overlast en dat er extreem veel rommel achterblijft.