Het heeft „grote consequenties” als de Hoge Raad meegaat met het advies dat advocaat-generaal (AG) René Niessen vorige week heeft gedaan over de ‘zwarte lijst’ van de Belastingdienst. Niessen heeft geadviseerd dat mensen wier naam op de omstreden fraudelijst van de Belastingdienst staat, in bezwaar en beroep mogen gaan tegen hun belastingaangifte. „Dit kan ingrijpend zijn”, zegt Vijlbrief in debat met de Tweede Kamer.