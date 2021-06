Delta-variant coronavirus is deze zomer dominant, verwacht RIVM

De zogeheten Delta-variant van het coronavirus is ook in Nederland aan een opmars bezig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de variant die als eerste opdook in India in de loop van deze zomer de meest voorkomende coronavariant in ons land zal zijn. De Delta-variant is besmettelijker en verdringt de Alfa-variant (de nieuwe naam van de Britse variant) die nu nog het vaakst voorkomt. „Dit beeld zien we ook in de ons omringende landen.”