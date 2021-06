Waterbedrijf Dunea gaat aangifte doen van ‘brandkraanvandalisme’ woensdagavond in Den Haag, meldt het bedrijf donderdag. Door het openzetten van dertien brandkranen is daarbij naar schatting 1 miljoen liter drinkwater verloren gegaan, zegt een woordvoerster. Er zijn nog geen verdachten in beeld.