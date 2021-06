De zonsverduistering trok donderdag veel bekijks op meerdere plekken in het land, blijkt uit een rondvraag langs meerdere kijklocaties. De gedeeltelijke zonsverduistering was donderdag in heel Nederland te zien tussen 11.19 en 13.31 uur. „De verbazing is het leukst, wanneer mensen horen dat de maan écht voor de zon schuift”, vertelt Milo Grootjen, hoofd van het Artis-planetarium en astronoom.