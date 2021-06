„Het is een beetje een onemanshow hier”, verzuchtte de rechter donderdag tijdens de zitting in het liquidatieproces Marengo. „Eenrichtingsverkeer”, stelde zij vast, en niet voor het eerst. Bij de bespreking van de afzonderlijke zaakdossiers in het proces beroepen de verdachten zich consequent op hun zwijgrecht. De zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp duurde donderdag daardoor nog geen anderhalf uur.