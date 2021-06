De mondkapjesplicht blijft in Nederland voorlopig onverminderd van kracht. Pas als de effecten van de vaccinaties en recente versoepelingen duidelijker zijn, overweegt de overheid om deze maatregel te schrappen. „Er zijn nu nog te veel onzekerheden”, liet een landsadvocaat donderdagochtend weten tijdens een kort geding in de rechtbank in Den Haag.