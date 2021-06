Het aantal kinderen dat doet aan kinderarbeid is wereldwijd gestegen tot 160 miljoen, wat neerkomt op een toename van 8,4 miljoen in de afgelopen vier jaar. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en UNICEF is het voor het eerst in twintig jaar dat er sprake is van een toename. Tussen 2000 en 2016 daalde de kinderarbeid nog met 94 miljoen kinderen.