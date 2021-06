De vijftig arbeidsmigranten die onder erbarmelijke en gevaarlijke omstandigheden werden gevonden op een boerderijcomplex in Linne, zijn terecht. Dat zegt burgemeester Stef Strous van Maasgouw, waar het Limburgse Linne onder valt. Sinds 30 mei was het onduidelijk waar zij verbleven, nadat de burgemeester de eigenaren van het bedrijf opdracht had gegeven voor een nieuw onderkomen te zorgen.