Burgemeesters geraadpleegd over evenementen in de zomer

Justitieminister Ferd Grapperhaus wil weten hoe de burgemeesters denken over de coronaregels voor evenementen die in de zomer waarschijnlijk weer mogelijk worden. Hij heeft de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad donderdagavond uitgenodigd voor een digitaal overleg, waarbij mogelijk ook een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken aanschuift. Het demissionaire kabinet neemt vrijdag een beslissing over de nieuwe coronaregels voor evenementen.