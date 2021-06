Twee ernstig verwaarloosde beren uit Oekraïne komen deze zomer naar Nederland. Stichting Bears in Mind brengt ze onder in Het Berenbos in Rhenen, een zelfstandig onderdeel van Ouwehands Dierenpark. Daar wonen nog acht andere beren die elders in Europa mishandeld werden. Bears in Mind heeft sinds 1993 al dertig verwaarloosde beren opgevangen.