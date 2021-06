Het inreisverbod voor mensen uit Japan geldt vanaf woensdag niet meer in Nederland. Vanaf middernacht zijn reizigers uit dat land weer gewoon welkom. De Europese Unie had al eerder besloten het land uit te zonderen van de inreisbeperkingen, maar lidstaten zelf gaan over de „implementatie” van zo’n besluit, meldt het kabinet aan de Tweede Kamer.