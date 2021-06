Kamer: voor 1 september helderheid over basismaatregelen corona

De Tweede Kamer wil voor 1 september weten welke basismaatregelen nog nodig zouden zijn als de coronacrisis in de volgende fase komt. Die zogeheten endemische periode treedt in als het virus wel rondwaart - zoals andere infectieziekten - maar het risico om er ernstig ziek van te worden of eraan te overlijden veel kleiner is dan nu nog het geval is. De hele Kamer steunde een motie van SGP en D66 die het kabinet oproept deze zomer helderheid te geven, zodat ze er snel over kan debatteren.