Het kabinet laat een extern onderzoek doen naar de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Demissionair minister Tamara van Ark, politiek verantwoordelijk voor de deal, vindt dat „de onderste steen boven” moet. Maandag of dinsdag stuurt zij een brief aan de Tweede Kamer waarin ze met meer details komt over het onderzoek.