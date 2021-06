Den Haag wil alle woningen controleren op veiligheid en kwaliteit

Na de grote brand vorige maand in de Wouwermanstraat in de Schilderswijk, laat de gemeente Den Haag de kwaliteit van alle woningen in de stad controleren. Dat gebeurt volgens de Haagse wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn) via een representatieve steekproef. Leden van de zogenoemde Haagse Pandbrigade kijken daarbij vooral naar de bouwkundige staat van een woning, de veiligheid (rookmelders) en gezondheidselementen (ventilatie).