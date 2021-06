Psalmen bieden houvast in crisistijd. Daarom bracht de Protestantse Kerk in december een brochure uit met twaalf psalmen. In Groningen kwamen de mensen van JSB Records –het label van Sietze de Vries– vervolgens op het idee iets kunstzinnigs-meditatiefs met negen van deze psalmen te doen. Het leverde een rijk document op: ”Mijn stem zal niet meer zwijgen”.