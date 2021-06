Het voornemen om de inlichtingendiensten AIVD en MIVD in één nieuw gebouw te huisvesten op de Frederikkazerne in Den Haag is van de baan. De diensten zijn te groot geworden om hier onder een dak te worden gebracht, aldus demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Het afblazen van het plan kost 25 miljoen euro.