Sportscholen blijven voorlopig gebonden aan lockdownmaatregelen en mogen niet weer volledig open. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in twee verschillende kort gedingen tegen de Nederlandse staat. De rechter is het met de Staat eens dat de coronamaatregelen die van toepassing zijn op de sportscholen „noodzakelijk en proportioneel zijn” en een „legitiem doel dienen”.