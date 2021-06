Geïrriteerde Taghi tegen rechter: u snoert mij de mond

Ridouan Taghi heeft aan het begin van een nieuwe zittingsdag van het omvangrijke liquidatieproces Marengo de rechter verweten dat hij hem de mond snoert. Taghi wilde graag iets verduidelijken over briefjes die in de rechtszaal rond zouden gaan. Een dag eerder zei de rechter dat het niet de bedoeling is dat verdachten onderling boodschappen uitwisselen. Dat werd vervolgens door advocaten en hun cliënten fel ontkend, alleen zij onderling wisselen tijdens zittingen zo nu en dan schriftelijke boodschappen uit.