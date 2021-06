Ernst Kuipers: we komen later uit de coronagolf dan vorig jaar

Nederland is op weg naar het einde van de huidige coronagolf, maar dat gebeurt later dan vorig jaar, mede doordat we ons minder goed aan de coronamaatregelen hebben gehouden. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). „We lopen ten opzichte van vorig jaar een week of drie achter. Dat heeft misschien te maken met kouder weer, maar ook met het feit dat de naleving van de forse set maatregelen heel anders was. Vorig jaar kwamen we uit de golf door strakke maatregelen die pas versoepeld werden toen het echt voorjaar werd. Nu zijn we aan het versoepelen gegaan toen de aantallen nog hoog waren”, aldus Kuipers.