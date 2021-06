Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren zijn in het eerste tijdvak van het eindexamen in totaal ruim 212.000 klachten binnengekomen. „Dat record was zeker geen doel, maar toont wel aan dat leerlingen meer zorgen hebben dan ooit”, zei LAKS-woordvoerster Myriam van de Wiel dinsdag. „We kregen al het hele jaar signalen van scholieren die slecht onlineonderwijs hadden of kampten met stress en onzekerheid.”