Politie pakt netwerk van stropers aan

De politie in Limburg heeft na uitvoerig onderzoek een netwerk van stropers blootgelegd. De stropers nodigen elkaar uit om deel te nemen aan nachtelijke strooptochten in Zuid-Limburg, maar ook elders in het land. Ze zien dat zelf volgens de politie als een „uitdagende en spannende hobby”, maar stropen is een misdrijf waar maximaal zes jaar gevangenisstraf op staat. Een 29-jarige man uit Heerlen is dinsdagmorgen opgepakt. De politie sluit nieuwe onderzoeken niet uit.