In een restaurant/shishalounge onder een bioscoop aan de Hoogstraat in Arnhem heeft maandagochtend een grote brand gewoed. De brandweer was met diverse eenheden uitgerukt en wist het vuur te beperken tot dit horecagedeelte van het pand. Wel heeft de bovengelegen bios veel rookschade, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Ook zijn negen naastgelegen woningen vanwege de rookontwikkeling ontruimd.