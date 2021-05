‘Meerderheid van vonnissen moet online beschikbaar komen’

In de komende tien jaar moet de overgrote meerderheid van de circa anderhalf miljoen vonnissen die jaarlijks door Nederlandse rechters worden uitgesproken online beschikbaar komen. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak in een interview met NRC. „We publiceren op dit moment minder dan 5 procent van alle uitspraken”, zegt Naves. „Dat vinden we te weinig.” Niet alle uitspraken zijn van belang om te publiceren, en sommige vonnissen kunnen om privacyredenen niet worden geopenbaard. „Maar we gaan naar een percentage dat rond de 75 procent ligt.”