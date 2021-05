Bij de klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn vrijdag meer dan 30.000 klachten binnengekomen over de eindexamens. Daarmee komt het totale aantal klachten uit boven de 200.000. Dat zei woordvoerster Myriam van de Wiel vrijdagavond. „Het zijn ontzettend veel klachten natuurlijk, maar het is fijn dat ze ons weten te vinden, dat er een plek is waar je je ei kwijt kunt.”