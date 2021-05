Archeologen hebben bij de oever van de Waal in Nijmegen de fundering van een groot Romeins gebouw blootgelegd. Welke functie het gebouw in de Romeinse tijd precies had moet nog nader onderzocht worden. Gedacht wordt aan een openbaar bouwwerk dat behoorde bij het al eerder opgegraven thermencomplex, maar het kan ook om werkplaatsen of opslagruimten gaan, aldus de gemeente.