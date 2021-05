De coronavaccinaties komen beschikbaar voor de eerste lichting Nederlanders onder de 50 jaar. Mensen die in 1971 zijn geboren, kunnen nu een afspraak maken, zo laat demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weten via Twitter. Hij heeft het over „de eerste veertigers”. Een deel van de mensen om wie het gaat, moet immers nog 50 worden.